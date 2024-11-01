Гуманитарную помощь из Красногорска отправили в Курскую область

Акцию по сбору гумпомощи провели активисты местного отделения партии «Единая Россия», молодежного парламента Красногорска, культурно-досуговых центров «Мечта» и «Луч», военного учебного центра РАНХиГС.

«Долгожданная гуманитарная помощь поступила в город Курск. Она была доставлена на склад Национального центра помощи, где будет сортироваться и адресно распределяться среди жителей Курской области, которые так в ней нуждаются. Мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто принял участие в этом благородном деле», — сказал волонтер Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, член красногорского молодежного парламента Михаил Ичетовкин.

Напомним, что с начала августа в Красногорске действуют три пункта, где собирают и выдают гумпомощь. Один из них работает в общественной приемной партии «Единая Россия».

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