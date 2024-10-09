Гуманитарную помощь из Химок отправили жителям ЛНР

Лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Егор Ченюк и сотрудники центра «Арфа Мед» доставили гуманитарную помощь для жителей Луганской Народной Республики. Медикаменты, предметы личной гигиены и продукты питания передали в госпитали, детскому дому и военнослужащим.

Более 300 тонн гуманитарного груза из Химок отправили нуждающимся жителям новых регионов, а также в Курскую и Белгородскую области с начала специальной военной операции.

Участие в сборе принимают активисты и волонтеры, сотрудники городских предприятий и общественных организаций, муниципальные депутаты и просто неравнодушные жители округа.

«Благодарю всех, кто присоединился к формированию гуманитарного груза. Помощь объединяет и вселяет уверенность в тех, кому она адресована», — отметил лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Егор Ченюк.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».