Гуманитарную помощь из Богородского округа доставили в детский интернат ЛНР

Недавно несколько машин с гуманитарным грузом отправились из Богородского округа в Лутугино, где расположен детский дом-интернат. Партия включала стройматериалы, развивающие игры и канцелярские принадлежности, собранные благодаря усилиям местной администрации и общественных организаций.

Помощь была не только обширной, но и целенаправленной: в числе груза оказались школьные тетради, учебники, а также сантехника и строительные инструменты. Все это предназначалось для создания комфортных условий для детей и работы педагогов.

Заместитель главы округа Алексей Тимошин подчеркнул готовность продолжать поддержку новых территорий. В планах также оказание методической помощи и внедрение образовательных технологий.

«Привезли то, что нужно сегодня — в том числе и для образовательных целей: учебники, тетради, сладости. Потому что как без сладостей в детстве?!» — отметила руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова. В общей сложности волонтеры доставили более пяти тонн материалов и игр.

На оперативном совещании глава Богородского округа Игорь Сухин выразил благодарность участникам гуманитарной миссии и подтвердил намерение продолжать шефство над интернатом, обеспечивая детей необходимой помощью.