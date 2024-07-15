Гуманитарный груз из Балашихи отправили в зону СВО

Представители администрации городского округа Балашиха, волонтеры и неравнодушные жители собрали провизию для героев страны. Заместитель главы Дмитрий Варнавский, председатель городского Совета депутатов, руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов и депутат Совета депутатов Балашихи Сергей Чураков тоже не остались в стороне и присоединились к отправке ценного груза. В зону специальной военной операции направят то, о чем бойцы просили: два генератора, маскировочные сети, огнетушители, около 300 блиндажных свечей и продукты.

«Мы отправляем тот груз, который необходим ребятам там. Сбор происходит по заявке. Вместе с волонтерской группой доставим его нашим бойцам в ближайшее время», — сказал Сергей Чураков.



Сбор и передача гуманитарной помощи в округе проходит постоянно. Недавно депутат Госдумы Российской Федерации Вячеслав Фомичев на фронт отправил медицинские комплекты и эвакуационные тележки для раненных. Сбор проходил в микрорайоне Гагарина, в здании Фонда поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта «Защита». Гуманитарную помощь принимают в двух постоянных пунктах сбора. Первый находится в местном отделении «Единой России» на Парковой улице, 7, а второй работает в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1. Узнать информацию о других точках можно на сайте. Телефон регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья»: 8 (925) 591-40-33.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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