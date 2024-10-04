Гуманитарную помощь доставили из Лосино-Петровского в детский дом в Докучаевске

Депутат партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском Анна Тарскова вместе с единомышленниками посетила детский дом в Донецкой Народной республике в Докучаевске. Она передала партию гуманитарной помощи.

Анна Тарскова не первый раз приезжает в этот детский дом и проявляет заботу о детях.

В этом году количество воспитанников увеличилось до 53 детей. Гуманитарную помощь доставили в День социального педагога, которые круглосуточно поддерживают и воспитывают ребят.

Жители Лосино-Петровского, местное отделение партии «Единая Россия» и администрация Свердловской школы № 2 передали ребятам теплую одежду, обувь, канцелярию, игрушки, спортивный инвентарь и многое другое.

«Невозможно передать словами ту теплоту и искренность, которые дарят дети каждый раз, когда я приезжаю в Докучаевск. Каждый ребенок заслуживает внимания и любви, потому что чужих детей не бывает — они все наши, родные», — прокомментировала Анна Тарскова.

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