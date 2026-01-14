Гуманитарную помощь для военнослужащих передали в зону СВО из Балашихи

В сборе и отправке гуманитарной помощи активно приняли участие руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев и член Ассоциации Василий Крюков. Инициатива получила поддержку местных жителей и волонтеров, объединив усилия в адрес тех, кто сегодня защищает страну.

Балашихинское отделение Ассоциации ветеранов СВО начало работу в марте 2025 года и с тех пор занимается всесторонней поддержкой ветеранов и их семей. В рамках деятельности организации оказываются психологическая, юридическая и медицинская помощь, а также содействие в трудоустройстве и адаптации после службы.

Особое внимание Ассоциация уделяет помощи членам семей защитников: организация способствует организации отдыха для детей, помогает с переводом на бюджетные места в образовательные учреждения и решает другие социально значимые вопросы.

Члены Ассоциации ветеранов СВО Московской области в Балашихе активно участвуют в сборе гуманитарной помощи и проводят тематические уроки мужества в школах и колледжах округа, способствуя воспитанию патриотизма и уважения к подвигу защитников Родины.

Присоединиться к работе Ассоциации может каждый, кто принимал участие в специальной военной операции. Для вступления необходимо написать заявление по адресу: городской округ Балашиха, Московский проспект, 13 (понедельник–пятница, 9:00–18:00).