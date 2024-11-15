Новую партию гумпомощи для бойцов СВО собрали в Павловском Посаде

В Павловском Посаде активисты Движения Первых школы № 18 имени Менчинского собрали партию гуманитарной помощи для отправки в зону специальной военной операции. Волонтеры упаковали коробки с продуктами и вещами первой необходимости, которые скоро отправятся к солдатам.

Сбор помощи организуют школьники и их наставники, и это не первый такой случай. Вся собранная помощь была передана председателю Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Роману Тикунову. Он отметил важность таких инициатив, подчеркнув, что любая поддержка имеет большое значение для наших солдат.

«Каждый акт помощи может стать поддержкой и мотивировать бойцов на фронте. Спасибо всем, кто не остается равнодушным и готов поддержать тех, кто защищает нашу страну», — сказал Андрей Афанасьев, один из организаторов сбора.

Заместитель директора по воспитательной работе школы № 18, Диана Зверева, также выразила благодарность всем участникам.

«Мы гордимся активностью наших учеников, родителей и педагогов. Это настоящая поддержка для бойцов, а также важный пример патриотизма и гражданской ответственности», — сказала Зверева.

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