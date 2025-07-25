Гуманитарную помощь для кошачьего приюта собрали в Балашихе

В числе участников акции были председатель Общественной палаты Елена Жарова и депутат окружного совета Александр Евсюткин, которые активно поддержали данное начинание. Сбор средств и необходимой помощи стал важным шагом в борьбе с проблемой бездомных животных, которая остается актуальной в Подмосковье.

Координатор приюта «ХвостоДом» Дарья Шейнман рассказала о текущей ситуации. «В нашем приюте содержится более 50 котов. Сейчас у нас настоящее нашествие котят. Люди уезжают с дачи, бросают животных. Сегодня волонтеры привезли нам влажный корм, что всегда нужно, ценно и важно. Также мы получили когтеточки и домики, в которых кошки любят прятаться и играть», сказала Шейнман.

Приют «ХвостоДом» всегда рад помощи, особенно в виде лечебного корма, универсального корма во влажных паучах и наполнителя. Кроме того, здесь открыты двери для тех, кто ищет себе нового питомца. Каждый желающий может стать другом для бездомного животного и подарить ему заботу и любовь.

Для получения дополнительной информации о том, как помочь приюту или взять кота домой, можно обратиться в телеграмм-канал «ХвостоДом» или по телефону: 8 (985) 219-19-63.