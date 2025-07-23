Гуляющего по улице Лацкова попугая заметили в Жуковском

Жители Жуковского стали свидетелями необычного явления — на улице Лацкова был замечен гуляющий попугай породы корелла, который спокойно перемещался среди обычных подмосковных голубей. Фотографии птицы, сделанные очевидцами, быстро появились в социальных сетях и вызвали широкий резонанс среди пользователей.

Пернатый не только спокойно ходил среди голубей, но и лакомился буханкой хлеба, оставленной кем-то из прохожих. Такая картина вызвала у многих волнения — люди переживают за судьбу домашнего питомца и надеются, что его хозяин вскоре найдется и заберет попугая домой.

Корелла, также известная как нимфа, относится к семейству какаду и родом из Австралии. Эти птицы достаточно неприхотливы в уходе, их рацион обычно состоит из специальных зерновых смесей, овощей, фруктов и зелени. Несмотря на это, содержание кореллы требует внимания и заботы, поэтому прогулки на свободе могут быть опасны для домашней птицы.