ГУКН Подмосковья согласовало ремонт флигеля в усадьбе Чехова в селе Мелихово

Главное управление культурного наследия Московской области согласовало проект ремонта объекта «Усадьба писателя А.П Чехова в селе Мелихово, в которой он жил в 1892–1899 годах: Флигель-кухня, 1893 года». Работы направлены на сохранение объекта наследия регионального значения.

Флигель-кухню построили в 1893 году. В 1920-е годы флигель продали и перевезли, разделив на две постройки.

25 ноября 1958 года одну из построек выкупили и вернули обратно в усадьбу Чехова — на свое историческое место. Позднее постройку перенесли на более точное место, которое обнаружили по открывшимся во время археологических раскопок фундаментам.

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