ГУКН Подмосковья согласовало проект работ в усадьбе Танеева в Клину

Фото: Главное управление культурного наследия Московской области

Главное управление культурного наследия Московской области согласовало проект реставрации объекта регионального значения «Усадьба Танеева, XVIII–XIX веков: Дом Бугаевой, вторая половина XIX века». Здание находится в поселке Демьяново под Клином.

Имение перешло во владение Владимира Танеева в 1883 году. Он разбил в Демьянове яблоневые сады, создал оранжереи, теплицы, парники, огороды. Также он перестроил хозяйственные постройки и часть помещений сдавал под дачи.

Здание представляет собой одноэтажное деревянное строение прямоугольной формы со скатной крышей. Углы основного объема украшены лопатками. Оконные проемы прямоугольные со сложными резными наличниками. В настоящее время объект не эксплуатируется.

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