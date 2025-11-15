Губернскому колледжу в Серпухове исполнилось 95 лет

В честь 95-летия Губернского колледжа в Серпухове провели торжественную церемонию. Педагогическому коллективу вручили награды различного достоинства.

Педагогов поздравили заместитель министра образования Московской области Сергей Куколев, депутат Московской областной Думы, президент Ассоциации педагогов «Учителя Подмосковья» Лидия Антонова, заместитель главы городского округа Оксана Лебедева, председатель окружного Совета Михаил Шульга и Благочинный Серпуховского церковного округа иерей Дионисий Коськин.

Губернский колледж — современная образовательная площадка, где готовят специалистов по 30 востребованным специальностям. Студенты становятся победителями профессиональных конкурсов, демонстрируя высокий уровень подготовки.

Директор колледжа, народный учитель России и почетный гражданин Серпухова Александр Лысиков поблагодарил коллектив колледжа за работу. Именно под его руководством заведение сохранило статус флагмана профессионального образования Подмосковья.

«Подготовка квалифицированных кадров имеет стратегическое значение для социально-экономического развития нашего округа. Уверен, что колледж и впредь будет достойно выполнять эту важнейшую миссию», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.