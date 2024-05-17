Губернский театр покажет спектакль «Ленинградский щелкунчик» | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 17:55 Губернский театр покажет спектакль «Ленинградский щелкунчик» Московский губернский драматический театр

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Благотворительный показ детского военно-патриотического спектакля «Ленинградский щелкунчик» состоится в Московском Губернском театре 26 мая. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Посмотреть спектакль бесплатно смогут дети участников СВО, ребята из центров социального обслуживания и многодетных семей.

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В основу постановки легла история блокадной сказки Дениса Нефедова, посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистов. Спектакль расскажет о великом подвиге советского народа, его борьбе и пути к Победе.

Проект «Ленинградский щелкунчик» — это восемь интерактивных передвижных выставок, спектакль, короткометражный художественный фильм, тематический квест для детей и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там можно найти весенние ярмарки, экскурсии под открытым небом, фестивали и интерактивные квесты.

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