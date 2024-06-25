Губернский театр благодаря переходу в федсобственность получит новые возможности для развития

Фото: Медиабанк МО

Имущественный комплекс Московского Губернского драматического театра передали в федеральную собственность. Учредителем теперь станет Минкульт Российской Федерации.

«В перечень имущества, передаваемого из областной в федеральную собственность, входит здание Губернского театра площадью свыше 14,7 тысячи квадратных метров, расположенное в Красногорске, а также почти 7,6 тысячи единиц движимого имущества», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что выход на федеральный уровень — это новые возможности и новые перспективы для театра, а с Сергеем Безруковым во главе его ждет отличное будущее.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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