Губернский театр благодаря переходу в федсобственность получит новые возможности для развития

«В перечень имущества, передаваемого из областной в федеральную собственность, входит здание Губернского театра площадью свыше 14,7 тысячи квадратных метров, расположенное в Красногорске, а также почти 7,6 тысячи единиц движимого имущества», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что выход на федеральный уровень — это новые возможности и новые перспективы для театра, а с Сергеем Безруковым во главе его ждет отличное будущее.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».