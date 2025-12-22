Губернский колледж в Серпухове победил в областном конкурсе видеороликов

Команда Губернского колледжа из Серпухова победила на областном конкурсе «Инклюзия: пространство для общения, обучения и развития». Об успехе сообщили в Министерстве образования Московской области.

Победа стала результатом слаженной работы группы единомышленников. В нее вошли заместитель директора по воспитательной работе Екатерина Кузнецова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Светлана Трусова, педагог дополнительного образования Александра Савинова, а также спортсмены ТСК на колясках «Феникс» Елена Готовцева и Дмитрий Медынский.

Основой конкурсной работы стал трогательный биографический мини-фильм, посвященный жизни Елены Готовцевой.

Лента, ставшая центральным элементом выступления, эмоционально рассказала о ее личном и профессиональном пути, демонстрируя, как сила танца помогает преодолевать барьеры и вдохновляет на свершения.

Работа колледжа наглядно продемонстрировала, что создание инклюзивной среды позволяет студентам не только получать профессию, но и обретать призвание.

Члены жюри высоко оценили представленный проект, отдельно отметив высокое качество его технического исполнения и глубокую эмоциональную силу.