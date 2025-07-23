Губернский колледж Серпухова и Мособлэнерго подписали договор о сотрудничестве

В Губернском колледже 22 июля прошла торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между образовательным учреждением и Акционерным обществом «Московская областная энергосетевая компания» (АО «Мособлэнерго») в области подготовки квалифицированных кадров. Подписанный договор предполагает развитие совместных проектов в сфере профессионального образования, направленных на подготовку специалистов.

Директор колледжа, Народный учитель России и почетный гражданин Московской области Александр Лысиков приветствовал гостей — генерального директора АО «Мособлэнерго» Владимира Бойко, первого заместителя директора Дмитрия Якубова, директора филиала в Коломне Магомеда Мержоева, а также представителей Серпуховского отделения и центрального аппарата компании.

В частности, планируется совместная работа по созданию и внедрению образовательных программ, учитывающих потребности реального сектора экономики.

Стороны наметили долгосрочное сотрудничество по таким направлениям, как интеграция инновационных научных и технических достижений в учебный и производственный процессы, развитие академической мобильности студентов, а также продвижение деятельности колледжа и компании.

Особое внимание уделено организации практик, стажировок и трудоустройству выпускников Губернского колледжа в АО «Мособлэнерго», включая целевое обучение по специальности «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования».

По итогам встречи принято решение создать учебный полигон на базе корпуса № 6 колледжа для отработки профессиональных навыков по специальностям «Электромонтажник» и «Электромонтер».