Акция по сбору питьевой воды для бойцов СВО прошла в Серпухове

Волонтеры из Губернского колледжа в Серпухове провели благотворительную акцию «Источник жизни». Ее целью был сбор воды для питья и ее отправка в зону специальной военной операции.

Студенты, преподаватели и сотрудники колледжа, а также родители учащихся загрузили собранные бутыли с водой в два автомобиля, которые доставят ее на фронт. Она предназначена не только для участников СВО, но и для жителей Курской области. Многие источники воды в регионе в результате боевых действий загрязнены, и она не годится для питья.

Бойцы СВО, которые получили гуманитарный груз, передали директору Губернского колледжа Александру Лысикову и всему коллективу учебного заведения слова благодарности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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