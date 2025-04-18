Губернская библиотека поделилась опытом цифровизации с коллегами из Якутии

Губернскую библиотеку Московской области посетила делегация из Якутии. Как сообщили в Минкультуры Подмосковья, гости посмотрели, как устроена работа учреждения, и познакомились с современными подходами.

В Москву приехали 18 специалистов, чтобы пройти курсы повышения квалификации на тему «Культурные тренды для нового поколения». Директор Губернской библиотеки Елена Замышляйченко рассказала, как за десять лет изменилась библиотека: отремонтировали здание, переосмыслили формат работы, открыли кафе. Благодаря этому она стала популярным местом в Королеве.

Сейчас это методический центр, который помогает другим библиотекам Подмосковья развиваться, особенно в сфере цифровизации и работы с культурным кодом. Также на встрече обсудили успешные культурные проекты библиотек региона и разобрали примеры модернизации.