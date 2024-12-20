Губернаторскую программу газификации на 2024 год выполнили в Подмосковье

Реализацию губернаторской программы газификации на 2024 год завершили в Подмосковье. В ее рамках газифицировали 77 населенных пунктов благодаря усилиям специалистов «Мособлгаза».

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что Подмосковье стало одним из лидеров по уровню газификации в стране, достигнув показателя в 98,3%. Он подчеркнул важность обеспечения доступа к газу для большего числа населенных пунктов, включая самые удаленные районы, отметив, что газ является наиболее экологичным, экономичным и удобным энергоносителем.

Кроме того, в регионе продолжается реализация президентского проекта по социальной газификации, который обеспечивает бесплатное подключение газа до границ земельных участков в уже газифицированных населённых пунктах. В результате внедрения этой программы газ поступил в дома 33 тысяч жителей Подмосковья в 2024 году.

Также в рамках послания президента России к Федеральному Собранию Владимир Путин озвучил поручение о расширении программы социальной газификации. Это включает прокладку сетей до границ участков домов садоводческих некоммерческих товарищества (СНТ) в рамках газифицированных населенных пунктов. Таким образом, владельцы участков в СНТ получат возможность участвовать в программе догазификации. В Подмосковье уже утверждены планы-графики газификации СНТ на 2025–2030 годы, и в программу вошли 956 СНТ, что охватывает 63,4 тысячи домовладений.