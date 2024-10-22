Губернаторскую детскую площадку установили на улице Подъячева в Дмитрове

В городском округе Дмитров состоялось праздничное открытие новой детской площадки на улице Подъячева. Ее возвели по программе губернатора Московской области.

Во дворе между домами № 1, № 3 и № 5 на улице Подъячева и домом № 5 по Московской улице в 2014 году установили детскую и спортивную площадки по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Со временем конструкции пришли в негодность. На месте старых площадок решили возвести новую.

«Сначала мы установили новое освещение, затем подготовили основание и покрытие площадки, и только после этого установили игровые формы», — поделился директор Муниципального казенного учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство» Роман Никитюк.

Игровые элементы новой площадки изготовили из современных безопасных материалов, ее также оборудовали специальным амортизирующим покрытием, защищающим от падения. Кроме качелей, каруселей в игровой зоне разместили лавочки и урны. Новую площадку оборудовали системой видеонаблюдения «Безопасный регион».

На открытии площадки для детей организовали развлекательную программу «Зажигай, осень!».

Как рассказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный, в 2024 году в муниципалитете установили семь новых детских площадок. А до конца года возведут еще одну.

«А в поселке Новосиньково также открыта и спортивная площадка. Эта работа продолжится и в следующем году», — добавил он.

Перечень работ по благоустройству на этот год можно найти на сайте администрации в разделе «Комфортная городская среда».

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