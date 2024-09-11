Губернаторскую детскую площадку построили на улице Подъячева в Дмитрове

В Дмитровском городском округе около дома № 5 по улице Подъячева появился новый детский игровой комлекс. В этом году в округе уже установили шесть площадок для детей, еще две сейчас строят.

Современную многофункциональную игровую площадку для детей разных возрастов построили в Дмитрове во дворе дома № 5 на улице Подъячева. Здесь также установили лавочки, урны и камеры видеонаблюдения. Сейчас рабочие облагораживают прилегающую территорию.



По словам главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного, в муниципалитете за этот год уже построили шесть детских игровых комплексов. Их разместили в городе Яхроме, деревнях Носково и Буденовец, селе Якоть. Помимо игровой площадки, в поселке Новосиньково установили также физкультурно-оздоровительную.

«Еще по 2 адресам установка площадок в работе: город Дмитров, микрорайон имени Аверьянова, дом № 8 и деревня Каменка, дом № 15», — добавил Илья Поночевный.

Список работ по благоустройству на текущий год можно найти на сайте администрации в разделе «Комфортная среда».

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