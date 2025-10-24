Губернаторский проект «Школьная лига» начался во Фрязине

В спортивной школе «Олимп» во Фрязине прошла торжественная церемония открытия областного губернаторского проекта «Школьная лига». Состязания объединят 36 команд из общеобразовательных учреждений городского округа.

Участников ждут соревнования по четырем видам спорта: шахматы, футбол, волейбол и стритбол.

Церемонию открытия лиги посетили председатель Совета депутатов городского округа Фрязино Полина Коновалова и представитель Дирекции спортивных мероприятий Московской области Яков Черевацкий. На мероприятии прошла жеребьевка. Участникам пожелали показать спортивное мастерство и волю к победе.

Напомним, что проект «Школьная лига» проводят для развития массового спорта в общеобразовательных учреждениях, выявления талантливых спортсменов и пропаганду здорового образа жизни среди молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.