Губернатор Воробьев представил нового главу Комитета лесного хозяйства Подмосковья

Евгений Агулов покинул должность руководителя Комлесхоза в Подмосковье. На его место назначили Алексея Ларькина, который ранее трудился в федеральном агентстве лесного хозяйства, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Алексей Ларькин возглавлял одно из управлений в федеральном агентстве, а до этого работал в Подмосковье и республике Мордовия. На новом посту он будет заниматься защитой и сохранением лесов.

«Задача — сделать так, чтобы лес радовал глаз. Это весьма сложная, интересная задача», — отметил губернатор.

Комитет продолжит внедрять умные решения и регулярно общаться с жителями, а также оберегать леса от пожаров.