Губернатор Воробьев представил нового главу Комитета лесного хозяйства Подмосковья

Евгений Агулов покинул должность руководителя Комлесхоза в Подмосковье. На его место назначили Алексея Ларькина, который ранее трудился в федеральном агентстве лесного хозяйства, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Алексей Ларькин возглавлял одно из управлений в федеральном агентстве, а до этого работал в Подмосковье и республике Мордовия. На новом посту он будет заниматься защитой и сохранением лесов.
«Задача — сделать так, чтобы лес радовал глаз. Это весьма сложная, интересная задача», — отметил губернатор.
Комитет продолжит внедрять умные решения и регулярно общаться с жителями, а также оберегать леса от пожаров.
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