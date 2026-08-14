Губернатор Шапша: новый корпус больницы построят в Людинове

В Калужской области подписали договор на возведение нового корпуса центральной районной больницы в Людинове. В ближайшие дни подрядная организация из Брянской области начнет первые строительные работы на объекте, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Медицинское учреждение обслуживает свыше 60,5 тысячи жителей Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов. Появление нового корпуса позволит разместить все отделения стационара в едином комплексе, исключив их текущую территориальную разрозненность.

Новый стационарный блок рассчитан на 85 койко-мест.

«Этот проект позволит существенно повысить качество оказания медпомощи, создать комфортные условия для медиков и пациентов», — сказал глава региона.

Параллельно в регионе продолжаются конкурсные процедуры по отбору подрядчика для строительства аналогичного больничного корпуса в Козельске, а ответственным ведомствам поручено держать реализацию проектов под личным контролем до полного завершения.