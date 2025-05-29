Губернатор Подмосковья встретился с победителями предварительного голосования партии «Единая Россия»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с победителями предварительного голосования партии «Единая Россия». По его словам, конкуренция была серьезной — на одно место претендовали почти четыре кандидата. Особое доверие избирателей получили участники специальной военной операции — люди, доказавшие свою надежность делом.

Победители представляют восемь муниципалитетов, где полностью формируются новые Советы депутатов. Среди них — Балашиха, Дмитров, Подольск, Шатура, Электросталь, Лыткарино, Молодежный и Фрязино. Также состоятся довыборы в Луховицах. В общей сложности заместят 196 мандатов, а охват избирателей составит около 1,06 миллиона человек.

«У каждого есть опыт военной службы, работы в силовых структурах, МВД, МЧС, а также в бизнесе или образовании. Они хорошо знают проблемы муниципалитетов, городов и микрорайонов, что важно для депутатов местного уровня», — отметил Воробьев.

Отдельное внимание губернатор уделил Ольге Бортновской — педагогу и директору школы № 8 для детей с ограниченными возможностями здоровья в Балашихе. Ее муж погиб на фронте, однако, несмотря на личную трагедию, она продолжает активно работать и вносить вклад в развитие своего города.

Партия «Единая Россия» и правительство региона будут сопровождать кандидатов на всех этапах кампании. Уже начались обучающие занятия, где будущие депутаты обсуждают стратегию, разрабатывают инициативы и готовятся к выборам. Андрей Воробьев подчеркнул, что главное — это искреннее желание служить стране и развивать регион.