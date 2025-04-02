Губернатор Подмосковья сообщил о строительстве и обновлении 204 котельных

В Московской области реализуют одну из самых масштабных программ по строительству и модернизации систем теплоснабжения. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сейчас возводят и обновляют 204 котельные, а также 450 километров сетей.
«Продолжаем оснащать котельные датчиками, чтобы оперативно отслеживать изменения параметров и аварии — установили их в 2,2 тысячи котельных», — подчеркнул губернатор.
По его словам, все работы на коммунальных объектах завершат к предстоящему отопительному сезону.
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