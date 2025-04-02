Губернатор Подмосковья сообщил о строительстве и обновлении 204 котельных

Фото: Александра Степанова
Фото: Фото: Александра Степанова

В Московской области реализуют одну из самых масштабных программ по строительству и модернизации систем теплоснабжения. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сейчас возводят и обновляют 204 котельные, а также 450 километров сетей.

«Продолжаем оснащать котельные датчиками, чтобы оперативно отслеживать изменения параметров и аварии — установили их в 2,2 тысячи котельных», — подчеркнул губернатор.

По его словам, все работы на коммунальных объектах завершат к предстоящему отопительному сезону.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте