Губернатор Подмосковья представил врип главы Луховиц Марка Черемисова

На ВКС губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Луховицы. Им стал Марк Черемисов — бывший депутат Московской областной Думы и представитель Комитета по строительной политике и ЖКХ.

Глава региона попросил Черемисова уделить внимание всему, что повышает комфорт людей — дорогам, транспорту, модернизации ЖКХ, благоустройству и обновлению социальных объектов. Он отметил, что в отдаленных территориях области особенно важны инвестиции в рабочие места и развитие предприятий АПК.

«Вам территория хорошо знакома. Очень рассчитываю, что вы достойно будете справляться, с интересом и самоотдачей выполнять те обязанности, которые возложены на вас и коллег, которые отвечают за жизнь в Луховицах», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор пообещал поддерживать инициативы, чтобы улучшения не заставляли себя долго ждать, и пожелал Черемисову успешной работы.

Ранее пост главы Луховиц более 3,5 года занимал Сергей Тимохин. Он сложил полномочия по собственному желанию.