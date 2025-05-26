Губернатор Подмосковья представил нового главу Долгопрудного Олега Сотника

Должность покинул Роман Истомин.

Губернатор Московской области напомнил, что Олег Сотник долгие годы был военным, а затем вел муниципальную работы в Мытищах и Серпухове.

«В чем специфика Долгопрудного, я очень надеюсь, вы, вместе с лидерами общественного мнения Долгопрудного, разберетесь», — отметил Андрей Воробев.

По словам губернатора, самое важное в работе главы муниципалитета — коммуникация с жителями разных групп и возрастов.

«Я очень надеюсь, что вы эту компетенцию также, как и хозяйственную повестку, будете реализовывать грамотно, и с полным пониманием ответственности», — заключил глава региона.