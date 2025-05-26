Губернатор Подмосковья представил нового главу Долгопрудного Олега Сотника
В администрации Долгопрудного произошли кадровые изменения. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил нового главу городского округа Олега Сотника.
Должность покинул Роман Истомин.
Губернатор Московской области напомнил, что Олег Сотник долгие годы был военным, а затем вел муниципальную работы в Мытищах и Серпухове.
«В чем специфика Долгопрудного, я очень надеюсь, вы, вместе с лидерами общественного мнения Долгопрудного, разберетесь», — отметил Андрей Воробев.
По словам губернатора, самое важное в работе главы муниципалитета — коммуникация с жителями разных групп и возрастов.
«Я очень надеюсь, что вы эту компетенцию также, как и хозяйственную повестку, будете реализовывать грамотно, и с полным пониманием ответственности», — заключил глава региона.