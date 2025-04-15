Губернатор Подмосковья предложил согласовывать проекты по газификации онлайн

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил перевести согласование проектов по газификации в онлайн-формат. Он выступил с этой инициативой как председатель комиссии Госсовета России по экономике данных и обратился к президенту с просьбой одобрить такой порядок.

«В рамках социальной газификации, это ваше решение, мы проводим догазификацию населенных пунктов. Вся эта работа связана с тем, что необходимо сделать проект по каждой работе. Что дом построить, что завод, что проложить газопровод — нужно сделать проект прокладки сетей», — отметил губернатор Подмосковья во время расширенного заседания президиума Госсовета России.

Воробьев рассказал, что сейчас, чтобы провести газопровод, нужно получить одобрение сразу в 8–10 инстанциях, и на это уходит около года. Все документы подают в бумажном виде, что сильно замедляет процесс.

Он сообщил о готовности цифровой платформы и добавил, что правительство поддержало идею запуска пилотного проекта. По его словам, если президент одобрит инициативу, то можно будет сразу начать работу. Параллельно он предложил подготовить изменения в градостроительный кодекс, чтобы в будущем все регионы могли использовать упрощенный порядок согласования.