Губернатор Подмосковья поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

В этом году отмечают 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В День защитника Отечества губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с участниками СВО и офицерами различных воинских подразделений почтили память бойцов, сражавшихся за Россию и ее народ.

«Сегодня большой праздник! Я хочу поблагодарить всех наших командиров, генералов, офицеров и просто добровольцев за то, что мы имеем возможность находиться в постоянной коммуникации, понимаем друг друга. Мне кажется, это очень важно. Всеми своими действиями, поступками, программами и заявлениями наш Верховный главнокомандующий объединяет и вдохновляет нас на то, чтобы это сложное время мы прошли достойно и все вместе», — подчеркнул Воробьев.

Новое поколение фронтовиков, участники спецоперации продолжают дело своих дедов и прадедов, проявляя мужество и самоотверженность на передовой. Так, командир танкового взвода, старший лейтенант Никита, получил тяжелые ранения при выполнении боевой задачи. Несмотря на это, он продолжил бой. После длительного лечения молодой офицер, кавалер ордена Мужества продолжает нести службу в родной дивизии.

«Я с первого дня принимал участие в спецоперации, занимался зачисткой от врага многих городов и деревень. В мае 2022-го получил тяжелое ранение, но все равно остался в строю Вооруженных сил России. Сейчас исполняю обязанности старшего помощника заместителя командира дивизии по военно-политической работе», — отметил он.

Подполковник, замкомандира одной из частей, где обучают специалистов по БПЛА, Вячеслав поблагодарил губернатора и его команду за внимание к военнослужащим и их семьям. По его словам, власти всегда откликаются на просьбы о помощи по любым вопросам, будь то питание детей в школе или оплата коммунальных услуг.

Андрей Воробьев отметил, что в Московской области ведется большая работа по поддержке семей участников СВО, ведь каждому бойцу важно знать, что о его близких заботятся.