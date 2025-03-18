Губернатор Подмосковья поздравил семью медиков из Реутова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил поздравление семье Бучевых, которая работает в Реутовской клинической больнице. Общий медицинский стаж Дмитрия, Натальи и их дочери составляет 25 лет.

В 2023 году Бучевы приняли участие в конкурсе «Профсоюзная семья», организованном областной организацией профсоюза работников здравоохранения России. К конкурсу семья подготовила видеоролик, в котором рассказывает о своей жизни на работе и дома. Ролик о Бучевых привлек внимание не только местных жителей, но и губернатора региона Андрея Воробьева. Глава Подмосковья направил поздравление ко Дню защитника Отечества, в котором поблагодарил семью за выбор профессии и пожелал Бучевым благополучия, здоровья и дальнейших профессиональных успехов.

«Для нас с супругой и дочерью это было очень приятно. Мы благодарны за поддержку и намерены трудиться еще усерднее на благо здоровья жителей Реутова», — поделился Дмитрий Бучев.

Любовь к медицине глава семьи унаследовал от прабабушки. Дмитрий Бучев за 22 года работы прошел путь от командира медицинского взвода до заведующего отделением военного госпиталя. Сейчас он заведует консультативно-диагностическим отделением городской поликлиники № 2. Его супруга Наталья и старшая дочь занимают должности медицинских сестер. Средняя дочь также планирует продолжить династию и учится на медика, а младший сын пока не определился с выбором профессии.