Губернатор Подмосковья поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

В Подмосковье малый и средний бизнес играет важную роль в экономике региона — в этом секторе работает более 1,4 миллиона предприятий и самозанятых. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил предпринимателей с профессиональным праздником.

«Поздравляю всех, кто создает рабочие места, запускает идеи, берет на себя ответственность и двигает экономику региона вперед», — отметил он.

Предприниматели формируют 25% валового регионального продукта, пополняют бюджет и обеспечивают рабочими местами почти два миллиона человек. На 1,5 тысячи крупных и средних промышленных предприятиях трудятся еще около 500 тысяч человек.

Власти Московской области активно поддерживают бизнес и помогают развивать производство. Одним из эффективных инструментов стало предоставление земельных участков по льготным программам. Только с начала года предприниматели получили в аренду без торгов 54 участка общей площадью более 731 гектара.

Еще одно направление поддержки — финансовая помощь. С начала года Фонд развития промышленности Московской области одобрил восемь проектов и выделил предпринимателям 600 миллионов рублей льготных займов. В результате общий объем инвестиций в рамках этих проектов превысит 2,6 миллиарда рублей, что способствует развитию отечественной промышленности и технологической независимости.

Среди получивших поддержку предприятий — компания «Пластик Он Лайн», которая производит средства гигиены для военнослужащих, включая многофункциональные мешки и сухой душ. Она получила участок по программе «Земля за 1 рубль», компенсацию на оборудование и участвует в профильных выставках.

Для удобства предпринимателей в Московской области работает инвестиционный портал, где собрана вся актуальная информация о доступных мерах поддержки.