Губернатор Подмосковья поздравил медработников с профессиональным праздником
Сегодня в России отмечают День медицинского работника. Праздник посвящен тем, кто каждый день стоит на страже здоровья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил врачей, медсестер и всех, кто трудится в этой сфере, выразив глубокую благодарность за их самоотверженный труд. В Подмосковье в системе здравоохранения работают более 107 тысяч человек.
«Желаю крепкого здоровья, сил и успехов в вашем благородном деле. Спасибо за ваш труд, доброту и милосердие», — подчеркнул Воробьев.
По его словам, в этот день особенно приятно отметить заслуги тех, кто посвятил свою жизнь медицине. Так, орденом «За заслуги перед Московской областью» III степени наградили Игоря Макарова. Уже 20 лет он руководит Территориальным центром медицины катастроф, организуя медицинскую помощь на крупнейших мероприятиях, в том числе во время Чемпионата мира по футболу.
«Передал государственную награду Светлане Рогозиной — она удостоена почетного звания „Заслуженный врач Российской Федерации“. Светлана Валерьевна активно участвовала в модернизации поликлиник, спасала жизни пациентам во время пандемии коронавируса, а сейчас помогает нашим бойцам в зоне СВО», — добавил губернатор.
Главный врач Ступинской больницы Ольга Гребнева получила Орден Преподобного Сергия Радонежского., а Лариса Попкова удостоена почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Московской области». Благодарности за преданность профессии объявили врачу-урологу Александру Дмитриеву и медсестре Ирине Клименковой из Мытищ, анестезиологам-реаниматологам Андрею Потапову из Воскресенска и Андрею Кузьменкову из Дубны, а также травматологу-ортопеду Максиму Калинкину из Дубны.
Губернатор отметил, что врачи — это настоящая надежда, особенно в сложные периоды, когда приходится сталкиваться с серьезными вызовами. Регион помнит самоотверженность медиков в пандемию, оперативную работу после теракта в «Крокусе», а также ежедневный труд врачей, находящихся в зоне СВО и в новых регионах.