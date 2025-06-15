Губернатор Подмосковья поздравил медработников с профессиональным праздником

Сегодня в России отмечают День медицинского работника. Праздник посвящен тем, кто каждый день стоит на страже здоровья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил врачей, медсестер и всех, кто трудится в этой сфере, выразив глубокую благодарность за их самоотверженный труд. В Подмосковье в системе здравоохранения работают более 107 тысяч человек.

«Желаю крепкого здоровья, сил и успехов в вашем благородном деле. Спасибо за ваш труд, доброту и милосердие», — подчеркнул Воробьев.

По его словам, в этот день особенно приятно отметить заслуги тех, кто посвятил свою жизнь медицине. Так, орденом «За заслуги перед Московской областью» III степени наградили Игоря Макарова. Уже 20 лет он руководит Территориальным центром медицины катастроф, организуя медицинскую помощь на крупнейших мероприятиях, в том числе во время Чемпионата мира по футболу.