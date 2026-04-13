Губернатор Подмосковья передал лесничествам новую технику для борьбы с пожарами
Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал в подмосковные лесничества 35 современных лесопожарных, патрульных и лесотехнических машин. Среди них — автоцистерны для тушения пожаров, лесовозы, тракторы и другая техника. Все машины сразу же будут направлены на защиту лесов от пожаров, патрулирование лесных территорий и выполнение лесохозяйственных работ.
В торжественной церемонии помимо губернатора приняли участие руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников и председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
Алексей Ларькин поблагодарил Андрея Воробьева и правительство региона за многолетнюю поддержку в закупке новой техники. Он отметил, что благодаря этому решению удалось укрепить материально-техническую базу и увеличить объем лесохозяйственных мероприятий.