«Его стиль заметный и убедительный». Губернатор Подмосковья наградил тележурналиста Дмитрия Киселева
Андрей Воробьев вручил Дмитрию Киселеву орден за заслуги перед Подмосковьем
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил орден «За заслуги перед Московской областью» I степени Дмитрию Киселеву — генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» и тележурналисту. Он поблагодарил его за всестороннее освещение развития Подмосковья и участие в жизни региона.
«Россия сегодня» объединяет ведущие СМИ в России: РИА «Новости», Sputnik, «Прайм», а также «ИноСМИ», «ТОК», «КОТ», «Baltnews», «Украина.ру», «Социальный навигатор», «Arctic.ru», РИА «Новости Подмосковья».
«Все самое современное и передовое внедряется здесь. Медиахолдинг активно развивается на новых платформах, а команда — молодая и креативная — всегда готова к новым форматам и вызовам», — отметил Андрей Воробьев.
Он поздравил Дмитрия Киселева с юбилеем, отметив, что он объединил талантливую команду, которая посменно работает 24/7, чтобы оперативно доносить жителям самую актуальную и достоверную информацию со всего мира.
Стиль Киселева очень заметный, убедительный, а убедительно можно говорить лишь тогда, когда веришь, что говоришь правду, чувствуешь и переживаешь. Уверен, что вы и ваша команда отстаивают интересы нашей любимой страны честно, от всей души и всего сердца.
Андрей Воробьев
Дмитрий Киселев руководит международным информационным агентством «Россия сегодня» с 2013 года.
Медиагруппа освещает в России и за рубежом ключевые новостные поводы и события.
«Мы сегодня рады приветствовать в этих стенах губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Вы знаете, что это один из самых активно и динамично развивающихся регионов. И это заслуга Андрея Юрьевича, который вместе с коллегами, как и мы, работает 24/7. Мы с Московской областью одна команда, у нас крепкая связь, мы говорим на одном языке», — подчеркнул Дмитрий Киселев.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».