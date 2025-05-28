Губернатор Подмосковья доложил Путину о работе в сфере адаптивной физкультуры

На совете при президенте по развитию физкультуры и спорта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил Владимиру Путину о работе в сфере адаптивной физической культуры. Сейчас в регионе 122 спортивных объекта, где есть данное направление: спортшколы, клубы, паралимпийский центр и специализированные адаптивные школы.

«Мы понимаем, насколько важно обеспечить людям с ограниченными возможностями беспрепятственную среду для занятий, создать для них все условия», — подчеркнул Воробьев.

По словам губернатора, занятия проводят по пяти направлениям: для глухих, с интеллектуальными нарушениями, незрячих, с поражением опорно-двигательного аппарата и церебральным параличом.

В Центре реабилитации «Ясенки» особое внимание уделяют ветеранам СВО. По их просьбе недавно открыли бассейн, где теперь проходят занятия по лечебному плаванию и гидрореабилитации. Такие тренировки помогают восстановиться после травм и подготовиться к протезированию. В Центр также поступили современные тренажеры для укрепления мышц плеч, таза и ног, развития вестибулярного аппарата и восстановления коленных суставов.

На базе регионального отделения фонда «Защитники Отечества» работает спортивная сборная ветеранов СВО. Бойцы участвуют в соревнованиях по летним и зимним видам спорта, а в прошлом году появилась и собственная хоккейная команда. Этим летом они отправятся на Кубок Защитников Отечества.