Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу водоканала в Химках

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил обновленный диспетчерский центр «Химкинского водоканала», где оценил переход на единый региональный стандарт работы аварийных служб. «Химкинский водоканал» обслуживает 20 водозаборных узлов, 21 станцию третьего подъема, 59 канализационных станций, а также более 450 километров сетей водоснабжения и более 300 километров водоотведения.

Особое внимание было уделено оснащению центра современным оборудованием и системе мониторинга в реальном времени. За работой всех объектов круглосуточно наблюдают специалисты.

«Для нас очень важно, чтобы диспетчерская работала в максимально современном формате. И самое главное — наличие аварийных бригад со всем необходимым. Чтобы был штат работников, который позволяет реагировать быстро и профессионально», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В рамках трансформации диспетчерскую оснастили современной техникой, установили датчики на ключевые объекты. В режиме реального времени они отображают давление и другие критически важные параметры.

«Поступающие заявки автоматически попадают на планшеты мастеров вместе с комментариями диспетчера. После выполнения работ специалисты подгружают необходимые данные, фотоотчет и закрывают обращение. Необходимость в телефонных звонках отпала, скорость реагирования увеличилась», — отметил генеральный директор ОАО «Химкинский водоканал» Виктор Голомзин.

Предусмотрена и система оповещения о неполадках. Платформа автоматически фиксирует отклонения и оповещает диспетчера. Пункт также оснащен модулем мониторинга транспорта, что позволяет оптимизировать рабочее время аварийных бригад.

Парк техники предприятия пополнился новой каналопромывочной машиной. До конца года в планах поставить еще одну, а также два илососа для очистки сетей и три автомобиля-мастерских.

Региональный стандарт, разработанный на основе опыта «Мособлгаза», уже внедрен в 52 ресурсоснабжающих организациях. Еще 10 предприятий завершат переход на новые принципы работы к середине октября.