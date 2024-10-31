Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил волонтеров в Одинцове

Андрей Воробьев поблагодарил всех неравнодушных добровольцев, поздравил их с праздником и вручил областные награды.

«Вы знаете, что у нас ведется большая работа по поддержке семей военнослужащих, и скажу, что без вас мы бы не справились. Это очень деликатная тема, поскольку не каждая семья попросит то, в чем она нуждается. И здесь очень важен шаг навстречу, который вы делаете. Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родны».

Пункт сбора гуманитарной помощь в Одинцове работает с февраля 2022 года. Больше 25 волонтеров принимают и формируют гуманитарную помощь. Регулярно здесь собирают продукты питания, одежду и обувь, канцелярские, медицинские и электротовары, постельные принадлежности, гигиенические, бытовые приборы и многое другое. Все это регулярно доставляется в школы и детские сады, дома ребенка и социальные центры, храмы, людям с ограниченными возможностями здоровья и пожилым, а также в зону специальной военной операции и Курскую область.

Из Одинцовского пункта отправили уже больше тысячи тонн груза гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и 450 тонн для мирных жителей. С 2020 года волонтеры Подмосковья провели около 12 тысяч благотворительных мероприятий и больше 7 тысяч добрых дел. Всего в Подмосковье работают 86 волонтерских пунктов сбора гуманитарной помощи. В новые субъекты России и приграничные регионы оттуда доставили уже больше 7 тысяч тонн груза.

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