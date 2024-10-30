Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил волонтеров из Жуковского

В день добровольца Московской области губернатор Андрей Воробьев посетил пункт сбора гуманитарной помощи в Одинцово, где встретился с волонтерами и наградил самых активных участников. Среди награжденных оказались две жуковчанки — София Семечкина и Елизавета Федорова.

В этот день были отмечены усилия многих волонтеров, которые проявили себя в трудные времена, демонстрируя солидарность и готовность прийти на помощь. Девушки вместе с другими волонтерами из Жуковского активно помогали во время зимнего ЧП в Подольске и работали на месте трагедии в Крокусе.

Глава Жуковского Борис Аубакиров также поблагодарил всех волонтеров за работу. Он отметил, что с такой прекрасной молодежью у округа большое будущее.

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