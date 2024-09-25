Губернатор наградил программиста из Ногинска за выявленную ошибку в криптокабинах МФЦ

Дмитрий Симонов — системный администратор МФЦ «Мои документы» Богородского округа. Он обнаружил и устранил системную ошибку, которая вызвала сбой в работе клиентских криптокабин — устройств для сбора биометрических данных. К слову, именно благодаря криптокабинам жители Подмосковья могут оформить загранпаспорт нового образца.

Специалист продиагностировал оборудование, оперативно устранил все неполадки. Кроме того, он помог разобраться со сложной электронной «начинкой» и коллегам из других подмосковных центров.

Ранее со сбоями в работе высокотехнологичного оборудования столкнулись и другие отделения МФЦ по всей Московской области, и только ногинский специалист смог выявить причину возникновения неисправности.