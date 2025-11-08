Губернатор Московской области рассказал президенту РФ про Балашихинскую школьную лигу

Заседание Совета по развитию физической культуры и спорта под руководством Президента России Владимира Владимировича Путина прошло 6 ноября в Самаре, где обсуждалось развитие детско-юношеского спорта. На встрече присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев, который в своем докладе рассказал про Балашихинскую школьную лигу.

Андрей Воробьев в своем выступлении отметил, что идея проведения Балашихинской школьной лиги предполагает формирование привычки занятия спортом, и повышает престиж учителя физической культуры.

Во время своего доклада Андрей Воробьев пригласил Владимира Путина посетить мероприятия в рамках школьной лиги.

«Знаю, сейчас в ряде российских регионов создаются школьные спортивные лиги. <…> Создаются целые группы команд, клубов, которые будут соревноваться друг с другом. Считаю, что такие лиги, причем по наиболее популярным, массовым видам спорта, должны быть во всех субъектах Федерации», — сказал Владимир Путин.

Напомним, Балашихинская школьная лига стартовала в 2023 году. Тогда она включала всего четыре дисциплины. Сейчас это масштабный проект, который включает в себя 18 направлений и продолжает активно развиваться.

