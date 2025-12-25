Губернатор Андрей Воробьев предложил ввести уроки информатики в начальной школе

Подмосковье приняло участие в традиционном заседании Государственного совета. Губернатор Андрей Воробьев представил президенту Владимиру Путину цифровые практики региона и выступил с инициативами по развитию отрасли. Так, он предложил ввести уроки информатики в начальных классах школ.

Уроки информатики начинаются в школах России с седьмого класса. При этом, отмечает Воробьев, цифровые технологии приходят в жизнь детей гораздо раньше. Из-за высокого интереса к компьютерам, играм и соцсетям глава региона предложил начинать занятия по кибербезопасности уже с начальных классов.

«Посмотрев мировой опыт, мы считаем, что детям это интересно. И наша инфраструктура готова с начальной школы преподавать и цифровую азбуку, и кибербезопасность», — сказал он.

Воробьев добавил, что в регионе есть все возможности для реализации такой инициативы — учебники, методические материалы, а также крупные партнеры в лице Яндекса и Сбера.

«Профильные министерства готовы такую возможность нам дать. И если бы вы одобрили, то и Подмосковье, и другие регионы могли бы начать эти интересные уроки уже с начальной школы», — добавил он.