Группы контроля отопления проверят квартиры в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск заработали бригады помощи жителям в вопросах теплоснабжения. Специалисты осматривают квартиры, собирают обратную связь о начале отопительного сезона, консультируют жителей и замеряют температуру специальными приборами.

Батареи в некоторых домах жителей Сонечногорска остаются холодными из-за завоздушивания системы теплоснабжения. Это стандартное явление после пуска тепла. Так называемые «воздушные пробки» не дают теплоносителю заполнить всю систему отопления. Для этого управляющие организации спускают лишний воздух, а группы контроля помогают специалистам управляющих компаний быстро выявлять адресные проблемы и устранять их.

В такие группы объединились депутаты, представители общественности, специалисты администрации. Они уже обошли жилищный фонд микрорайона Выстрел. Результатом слаженной работы станет нормативная температура воздуха в многоквартирных домах в отопительный период.

«Порой мы сталкиваемся с ситуацией, что тепло подано, но из-за воздуха не поступает в квартиры, и жители не знают, что делать и к кому обратиться в такой ситуации. Наши бригады помогают им в этом: подсказывают контакты управляющих организаций или сами сообщают специалистам о проблеме», — рассказала заместитель председателя Совета депутатов городского округа Солнечногорск Ольга Гончар.

Группы контроля отопления будут работать в округе на протяжении всего осенне-зимнего периода. Они будут выезжать по адресам, по которым поступили жалобы на низкую температуру.

Если в помещении холодно, жители городского округа Солнечногорск могут сообщить об этом на горячую линию главы по телефону: +7 (800) 201-67-47.

Отметим, что ранее в округе запустили все 64 котельные на подачу теплоносителя.

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