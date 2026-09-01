Группы для детей с ОВЗ открыли в детском саду «Радуга» в Химках

В детском саду «Радуга» в Химках открыли компенсирующие группы для детей с особыми образовательными потребностями. В дошкольном учреждении ранее провели капитальный ремонт, теперь оно принимает 320 детей.

Для самых маленьких воспитанников подготовили праздничную программу с конкурсами, играми и творческими заданиями. В детском саду на Юбилейном проспекте ребят встречали сказочные персонажи, звучала музыка, были танцы и эстафеты.

«День знаний — это не только начало нового учебного года, но и возможность обратить внимание на то, в каких условиях дети проводят этот важный период своего развития. Обновление дошкольных пространств — это вклад в создание современной среды, которая отвечает потребностям детей и педагогов», — отметила депутат Химок Юлия Ишкова.

В «Радуге» площадь учреждения выросла почти вдвое, теперь оно принимает 320 детей. Здесь оборудованы 12 групп по 25 мест. Также в дошкольном отделении лицея № 7 обновили учебные зоны, расширили кабинеты логопеда и дополнительного образования — это позволит эффективнее организовать развивающие занятия.