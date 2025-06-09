Группы для детей с аутизмом откроют в детском саду в Солнечногорске

Прием граждан по вопросам материнства и детства прошел в местном отделении партии «Единая Россия» в Солнечногорске. На встрече обсудили открытие групп кратковременного пребывания компенсирующего вида для детей с расстройствами аутистического спектра.

Группа для детей с расстройствами аутистического спектра откроется в детском саду «Солнечный луч» в микрорайоне Рекинцо. Тихое и безопасное помещение с отдельным входом уже подготовлено. К концу лета доставят необходимое оборудование.

«При составлении программ будут учтены индивидуальные особенности детей и рекомендации специалистов. Уже собрали команду профи — логопеда, психолога, тьютора. Спасибо Владлене и Анне за активность — такие инициативы помогают нам делать жизнь в Солнечногорске качественнее для всех. Спасибо родителям за доверие, а педагогам — за готовность осваивать новые подходы», — отметил глава городского округа Солнечногорск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Константин Михальков.

Две группы, утренняя и дневная, заработают в режиме четырехчасового пребывания в сентябре. Запись детей начнется в августе. С родителями предварительно проведут собрания.