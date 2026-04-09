Группу для детей с РАС открыли в детском саду Солнечногорска

Третью группу для детей с расстройствами аутистического спектра открыли в Солнечногорске. Она базируется в структурном подразделении дошкольного отделения Тимоновской школы. Квалифицированные специалисты будут всесторонне развивать особенных ребят.

Организовать отдельную группу попросила мама ребенка с расстройствами аутистического спектра, который посещает местный детский сад. Глава Солнечногорска Константин Михальков отреагировал на ее запрос. За четыре месяца провели комплексную работу: обустроили помещение, приобрели необходимое оборудование и мебель, а педагоги прошли профессиональную переподготовку для работы с такими детьми.

«Открытие таких групп — это не просто шаг навстречу детям с особыми потребностями, это инвестиция в будущее всего общества. Каждый ребенок заслуживает возможности раскрыть свой потенциал, а наша задача — создать для этого все условия. Поддержка, внимание и профессионализм педагогов помогут этим детям обрести уверенность, научиться новому и стать частью большого мира», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Специалисты будут проводить нейропсихологическую коррекцию и поведенческую терапию, помогать ребятам через движение, упражнения и игры приобретать бытовые навыки, развивать речь и коммуникацию, социализироваться и адаптироваться к окружающему миру.

«Это очень важно, потому что всем детишкам нужна поддержка, и в новой группе они получат возможность полноценно развиваться. Дети — наш приоритет, что мы заложим в них, то потом будет отражаться на нас и стране в целом. Я уверен, что мы движемся в верном направлении, и под присмотром доброжелательных педагогов особенные детки получат лучшие возможности для будущего», — сказал депутат Совета депутатов городского округа Солнечногорск, член партии «Единая Россия» Александр Поляков.

Ранее в Солнечногорске открыли две группы для детей с расстройствами аутистического спектра в седьмом корпусе школы № 4.