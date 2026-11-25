Групповой этап соревнований по баскетболу 3×3 среди девушек в рамках Единой школьной лиги завершился 24 ноября в Солнечногорске. За выход в четвертьфинал боролись команды 14 общеобразовательных учреждений муниципалитета.

Согласно регламенту турнира, на каждую встречу отводилось девять минут, однако при достижении одной из команд 21 очка матч заканчивался досрочно. В заявочный состав входили пять человек, на площадке одновременно находились три игрока и один запасной. Участвовать в состязаниях могли школьники начиная с восьмого класса.

По результатам группового этапа в четвертьфинал прошли восемь команд девушек. Борьбу за победу продолжат представительницы лицеев № 7, № 1 и № 8, школ № 4 и № 5, гимназии № 6, Ложковской и Андреевской школ.

«Ранее до девочек уже отыграли мальчики. Матчи группового этапа прошли в плотной борьбе, и по итогу всех встреч мы выявили сильнейших. Были отобраны все четвертьфиналисты, и теперь мы знаем, кто из девушек и юношей будет бороться за выход в полуфинал. Поздравляю команды, которые прошли в плей-офф, а также благодарю тренерский состав за подготовку спортсменов и вклад в развитие школьного спорта в городском округе», — сказала заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Юноши сыграют четвертьфинальные матчи в декабре, а девушки — в январе. По итогам кубковых встреч станет известно, какая команда представит Солнечногорск на региональном этапе Единой школьной лиги.