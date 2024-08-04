Групповой этап Кубка Игоря Акинфеева пройдет на стадионе «Новые Химки»

В этом году соревнования приобрели международный формат. За кубок будут бороться 19 команд из России и стран СНГ: «ЦСКА» и «Локомотив» из Москвы, казанский «Рубин», «Краснодар», питерский «Зенит», «Балтика», «Динамо» из Владивостока, «Пари Нижний Новгород», тульский «Арсенал», «Сибирь», а также подмосковные команды «Химки», «Мастер-Сатурн» из Егорьевска и «Витязь» из Подольска, «Кайрат» из Алма-Аты, «Пахтакор» — Ташкент, «Академия футбола Крыма» — Евпатория, «Заря» из Луганска и сборная команда ДНР.

Групповой этап пройдет на стадионе «Новые Химки» с 18 по 21 августа, а финал — в спортивном комплексе «Родина». Также запланированы соревнования по киперболу и кипербаттлу. В конце турнира проведут гала-матч в формате 8×8 звезд клубов «ЦСКА» и «Спартак».

«В этом году турнир действительно подтвердил свой международный статус. Мы надеемся, что он будет расти и собирать все больше регионов и стран-участников. Наша цель — не только развитие детско-юношеского футбола, но и продвижение уникальных и увлекательных форматов — кипербола и кипербаттла», — сказал футболист Игорь Акинфеев.

Игорь Акинфеев — капитан «ЦСКА». Футболист дебютировал в 2003 году. Он сыграл 766 матчей за Центральный спортивный клуб армии и 111 — за сборную России. Игорь Акинфеев завоевал бронзовую медаль на чемпионате Евро в 2008 году. Футболист выиграл шесть чемпионатов России, семь Кубков России, семь Суперкубков страны и Кубок УЕФА.

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