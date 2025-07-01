Группа Uma2rman выступит на закрытии культурного фестиваля в Ленинском округе

На большом live-концерте на территории усадьбы «Горки Ленинские» братья Кристовские исполнят свои хиты: «Проститься», «В городе лето», «Прасковья», «Звезды» и другие популярные композиции. Помимо этого, зрители увидят выступление исполнительницы Ульяны Мамушкиной и инди-поп группы «Обе Две». Режиссер закрытия фестиваля — Илья Авербух. Начало заключительного концерта в 20:00.

А с утра гостей усадьбы приглашают на мастер-классы, квесты, спортивные активности и другие развлечения. Накануне, 5 июля, жители и гости Ленинского городского округа увидят две театральные постановки, поучаствуют в интерактивной программе «Дачная жизнь». Там также откроют художественно-терапевтическую тропу и проведут лекцию по археологии.

«Проект „Каникулы“ подходит к завершению, но лето не заканчивается, и наших гостей ждет еще много интересного. Уже 13 июля состоится открытие самого масштабного в Московской области паблик-арт фестиваля современного искусства „Заповедное“, который продлится до конца сентября. Свои арт-объекты представят 40 художников из разных городов России», — поделилась планами директор музея-заповедника Евгения Сарамуда.

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