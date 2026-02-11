Группа «Самолет» ввела в эксплуатацию 14 жилых корпусов в Подмосковье с начала года

Фото: Общение Губернатора Подмосковья с переселенцами из аварийного жилья в Ступине / Медиасток.рф

С начала года группа «Самолет» ввела в эксплуатацию 14 жилых корпусов в Подмосковье. Они рассчитаны на 6,3 тысячи квартир.

За два месяца группа «Самолет» передала собственникам новых квартир 1,8 тысячи ключей в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Тюмени. Еще 14 объектов получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

Девелопер также строит социальные учреждения. Так, в этом году разрешение на ввод получили четыре детских сада в ЖК «Зеленые аллеи», «Новое Видное», «Прибрежный Парк», «Пригород Лесное». Они примут более 900 воспитанников.

Кроме того, в Новой Москве начнется строительство учебно-воспитательного комплекса в составе ЖК «Квартал Румянцево», а также Центра инноваций и импортозамещения в ЖК «Подольские кварталы».

По итогам прошлого года группа «Самолет» передала покупателям 31 тысячу квартир в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Тюмени.